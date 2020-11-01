Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde takımdan ayrılması planlanan ancak takım bulamadığı için gidemeyen Adem Ljajic, siyah-beyazlı formaya uzak kalmaya devam ediyor.
Sergen Yalçın'ın Malatyaspor karşısında da ilk 11'de tercih etmediği AdeM Ljajic maçtan önce siyah-beyazlı takımın ısınma çalışmalarına "eli belinde" bir şekilde katıldı. Arkadaşları ısınırken saha çizgisi kenarında elini belini atarak kendisine gelen topları uzaklaştıran Ljajic'in bu tavrı locada yer alan siyah-beyazlı taraftarların da tepkisini çekti.
BİR ADIM GERİDEN
Sergen Yalçın, Malatyaspor maçından önce yaptığı açıklamada Adem Ljajic'in henüz futbol oynamak için hazır olmadığını dile getirmiş ve "Ljajic ilk 11 için hazır değil, maç temposunu yakalamadı. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ YAŞAMIYOR
Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." şeklindeki açıklamasının ardından, Tümer Metin'in de "Kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." diyerek aynı konuya değinmesi, 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorunu iyice gün yüzüne çıkardı.
Sergen Yalçın'ın Malatyaspor karşısında da ilk 11'de tercih etmediği AdeM Ljajic maçtan önce siyah-beyazlı takımın ısınma çalışmalarına "eli belinde" bir şekilde katıldı. Arkadaşları ısınırken saha çizgisi kenarında elini belini atarak kendisine gelen topları uzaklaştıran Ljajic'in bu tavrı locada yer alan siyah-beyazlı taraftarların da tepkisini çekti.
BİR ADIM GERİDEN
Sergen Yalçın, Malatyaspor maçından önce yaptığı açıklamada Adem Ljajic'in henüz futbol oynamak için hazır olmadığını dile getirmiş ve "Ljajic ilk 11 için hazır değil, maç temposunu yakalamadı. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ YAŞAMIYOR
Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." şeklindeki açıklamasının ardından, Tümer Metin'in de "Kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." diyerek aynı konuya değinmesi, 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorunu iyice gün yüzüne çıkardı.