Adem Ljajic'e Rusya'dan talip çıktı!

Beşiktaş'ta transfer gündemi hızlanmaya başladı. Bu sezon istenilen performansı veremeyen Adem Ljajic'i satmak ve gelecek olan ücretle kadrosunun güçlendirmek istiyor. Sırp oyuncuya Rusya'da talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic'e Rusya'dan talip çıktı!
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27 Mayıs 2021 08:48
Beşiktaş'ta transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor.

Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Öncelikle Ghezzal ve Rosier transferini sonlandırmak isteyen Beşiktaş diğer yandan da elindeki oyuncuları satmak ve kasasını doldurmak istiyor.

CSKA MOSKOVA İSTİYOR

Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in satılması söz konusu. CSKA Moskova, Adem Ljajıc ile ilgileniyor. Beşiktaş 3-4 milyon €'luk teklif gelirse transfere onay verecek. 

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