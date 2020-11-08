Adem Ljajic: 'Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum'

Beşiktaş'ta bir diğer önemli krizin adı: Adem Ljajic…



Antrenmanlardaki isteksiz tavrıyla kendisini kulübede gören Boşnak asıllı Sırp yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisine şans vermemesinden dolayı çok mutsuz olduğu öğrenildi.



Ljajic'in yakın çevresine bu konuda "Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum. Burada oynayıp kendimi göstermeliyim. Oynamazsam nasıl katkı verebilirim ki" diyerek dert yandığı öğrenildi.



Çebi ile Yalçın'ın yapacağı görüşmede Ljajic sorununun da masaya yatırılacağı ifade edildi.



LJAJIC İÇİN NE DEDİLER?



Son dönemde beklentilerin çok uzağında kalan Adem Ljajic'in durumunu beIN Sports yorumcuları Tolga Zengin ve Önder Özden değerlendirdi.



Tolga Zengin, Ljajic'in kişiliğine kefil olurken şu ifadeleri kullandı;



"Beşiktaş'ın Adem Ljajic' verdiği 6.5 milyon euro artık 13 Milyon euro oldu. Mutlaka Beşiktaş'ın Ljajic'i kazanması gerekiyor. Arkadaşım olduğu için söylüyorum, çok iyi çocuktur. Ljajic'in de artık toparlanması gerekiyor. Sergen Hoca mutlaka onu kazanmak ister. Sonuçlar iyi giderse, Sergen Hoca, yönetim ve arkadaşları, Ljajic'le daha fazla ilgilenebilir. Umarım kalitesini gösterir. Ljajic ve Oğuzhan Özyakup, kapalı savunmalara karşı işleri değiştirebilir."



Önder Özen ise Beşiktaş'ın orta sahasının ligin en iyisi olduğunu vurgulayarak şu yorumu yaptı;



"Devre arası gelmeden Adem Ljajic'in gaza basacağını düşünüyorum. Atiba, Dorukhan, Oğuzhan sıkı bir orta saha. Josef, Mensah, Ljajic orta sahası da çok sıkı. Bu ligin en iyi orta saha oyuncuları, her türlü kombinasyonu yapma şansı veren orta saha bu. Bu altı oyuncudan harikulade orta saha çıkar bu orta sahadan"



