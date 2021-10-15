Adem Ljajic Beşiktaş'ta servet kazanıyor

Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Adem Ljajic lüküs hayat yaşıyor! Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen Sırp oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı.Adem Ljajic yaz transfer döneminde ise başka bir takıma gitmeyi kabul etmedi. 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.Adem Ljajic, Kara Kartal'da haftanın 5 günü çalışıyor... Hafif tempodaki antrenmanlar sonrasında ise mesaisini dolduruyor. Geride kalan zamanlarında ise bol bol geziyor...Sırp orta saha oyuncusu haftanın birkaç günü ise yurt dışına sevgilisinin yanına gidiyor... Özel hayatından ödün vermiyor... Beşiktaş'tan yıllık 30 milyon lirayı cebine indiriyor.Ljaic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen Sırp oyuncu Süper Lig'de forma giydiği 73 maçta 16 gol atarken 22 de asiste imza attı.Beşiktaş Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic için 2019 yılında İtalyan temsilcisi Torino'ya tam 6.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.