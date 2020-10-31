Adem Ljajic: "Beni oynat hocam"

Beşiktaş'ta bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istediği öğrenildi.

Haber; Sabah
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Adem Ljajic: 'Beni oynat hocam'
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31 Ekim 2020 12:51
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın kırmızı kart cezası nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek olmasından sonra orta sahadaki rekabet iyice arttı.

Atiba ve Dorukhan'ın yanında formayı almayı hedefleyen Mensah, Ljajic ve Oğuzhan teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor.

Mensah'ın ilk 11'e en yakın isim olarak durduğu belirtilirken, bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istediği ve "Oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.



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