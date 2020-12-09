Adem Ljajic: 'Ben Maradona değilim'

Sezon başından bu yana sadece 135 dakika şans bulan Ljajic, yakın çevresine dert yandı.



Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Sırp oyuncunun "Sanırım benden Maradona performansı bekleniyor, ama ben Maradona değilim. Takım içinde 10 numara pozisyonunda oynayan diğer arkadaşlarımdan iyi olduğumu düşünüyor, ama yeteri kadar şans bulamıyorum" dediği ifade edildi.



Başkan Çebi ise bir süre önce yaptığı açıklamada Ljajic ile 3 kez görüştüğünü ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini itiraf etmişti.



