Adem Ljajic adeta "karantina" altına alındı!

Beşiktaş sağlık heyeti, Adem Ljajic'in bulaşıcı olan hastalığı sebebiyle adeta seferberlik ilan etti.

Adem Ljajic adeta 'karantina' altına alındı!
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21 Şubat 2020 13:00
Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşması öncesi ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajiç, bir türlü toparlanamıyor. Hastanede yapılan serum tedavisene rağmen 39.5 derece ateşi dün itibariyle henüz düşmeyen Ljajic'in daha büyük bir sıkıntı yaşamaması adına sağlık ekibinin tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi.

Sırp yıldızın rahatsızlığının bulaşıcı olması sebebiyle harekete geçen Siyah- Beyazlılar'ın doktorlarının da, virüsün diğer oyunculara bulaşmaması adına Ljajic'i adeta karantina altına aldığı ve takımla irtibatını kestikleri bildirildi.

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