Adem Ljajic 1 milyon Euro'da ısrarcı!

Adem Ljajic ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Beşiktaş yönetimi oyuncuyla henüz anlaşmaya varamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic 1 milyon Euro'da ısrarcı!
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16 Ocak 2022 13:24
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Adem Ljajic ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Beşiktaş yönetimi oyuncuyla henüz anlaşamadı.

30 yaşındaki Ljajic, sezonun ikinci yarısı için sözleşmeden doğan 1.6 milyon Euro'luk ücretinin 1 milyon Euro'sunu talep etti. Beşiktaş yönetimi ise 500 bin Euro önerdi ama taraflar arasında orta yol bir türlü bulunamadı. 

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