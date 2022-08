ADEM KILIÇCI KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ? Survivor 2022 All Star) (10 Ağustos Çarşamba)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2022 Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıçcı performansı, açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Adem Kılıçcı'nın nereli olduğu, Adem Kılıçcı mesleği ve doğum yeri, Adem Kılıçcı özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya gelen Türk boksör Adem Kılıççı, 1.85 metre boy uzunluğuna sahiptir. İstanbul'da yer alan Fenerbahçe Boks şubesinde hala kariyerini devam ettirmektedir.Baba tarafının Kafkaslardan Ağrı'ya göçen Türklerden olduğu aktaran Adem Kılıçcı, anne tarafının ise Erzumlu olduğunu ifade ediyor.Boyu 1.85 olan Adem Kılıçcı'nın kilosu ise 75'tir. 21 yaşına kadar Ağrı'da kaldığını ve sonrasında İstanbul'a geldiğini söyleyen Adem Kılıçcı, çocukluğunun çok hareketli geçtiğini belirtiyor. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.Eğitim hayatı da merak edilen Survivor Adem, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur. İlköğrenimi de bu şehirde okuyan Adem, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olmuştur.Adem Kılıçcı Survivor 2022 All Star'a katılmadan önce Survivor 2017'de ikinci, Survivor 2018'de ise şampiyonluk yaşamıştır.Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:Adem KılıçcıAycan YanaçBarış Murat YağcıBatuhan KaracakayaBirsen BekgözÇağan Atakan ArslanElif GörenFurkan KızılayMert ÖcalMerve AydınNagihan KaradereSema AydemirSercan YıldırımAnıl Berk BakiArdahan UzkanbaşBerkan KarabulutBerna KekliklerEvrim KeklikGizem KerimoğluGökhan KeserHikmet TuğsuzNisa BölükbaşıOgeday GirişkenSeda OcakSude BurcuYasin Obuz