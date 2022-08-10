ADEM KILIÇCI KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ? Survivor 2022 All Star) (10 Ağustos Çarşamba)

Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem Kılıçcı geçmiş dönemde büyük başarı yakalamış ve yarışmanın fenomenlerinden birisi olmuştu. Adem Kılçcı kimdir, Adem Kılıçcı kaç yaşınde nereli soruları Survivor 2022 izleyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.

10 Ağustos 2022 05:04
ADEM KILIÇCI KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ? Survivor 2022 All Star) (10 Ağustos Çarşamba)
2022 Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıçcı performansı, açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Adem Kılıçcı'nın nereli olduğu, Adem Kılıçcı mesleği ve doğum yeri, Adem Kılıçcı özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.

SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN

2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya gelen Türk boksör Adem Kılıççı, 1.85 metre boy uzunluğuna sahiptir. İstanbul'da yer alan Fenerbahçe Boks şubesinde hala kariyerini devam ettirmektedir.

Baba tarafının Kafkaslardan Ağrı'ya göçen Türklerden olduğu aktaran Adem Kılıçcı, anne tarafının ise Erzumlu olduğunu ifade ediyor.

ADEM KILIÇCI ASLEN NERELİ, BOYU KAÇ?

Boyu 1.85 olan Adem Kılıçcı'nın kilosu ise 75'tir. 21 yaşına kadar Ağrı'da kaldığını ve sonrasında İstanbul'a geldiğini söyleyen Adem Kılıçcı, çocukluğunun çok hareketli geçtiğini belirtiyor. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.


Eğitim hayatı da merak edilen Survivor Adem, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur. İlköğrenimi de bu şehirde okuyan Adem, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olmuştur.

Adem Kılıçcı Survivor 2022 All Star'a katılmadan önce Survivor 2017'de ikinci, Survivor 2018'de ise şampiyonluk yaşamıştır.



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SURVIVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI

Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle: 

ÜNLÜLER TAKIMI

 

Adem Kılıçcı
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Birsen Bekgöz
Çağan Atakan Arslan
Elif Gören
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Sercan Yıldırım

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Berna Keklikler
Evrim Keklik
Gizem Kerimoğlu
Gökhan Keser
Hikmet Tuğsuz
Nisa Bölükbaşı
Ogeday Girişken
Seda Ocak
Sude Burcu
Yasin Obuz

SURVIVOR 2022 ALL STAR NEDİR?

Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.

Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.

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