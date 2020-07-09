Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten tepkiye yanıt; "Allah'a havale ediyorum"

Galatasaraylı Adem Büyük'e gelene ağır eleştiriye, eşi Merve Büyük yanıt verdi. İşte Merve Büyük'ün o yanıtı...

Haber; Sporx.com
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten tepkiye yanıt; 'Allah'a havale ediyorum'
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09 Temmuz 2020 19:18
Galatasaray'ın Alanyaspor maçındaki performansıyla eleştirilen Adem Büyük'e bir taraftar sosyal medyada üzerinden sert tepki gösterdi. Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük bu eleştiriye yanıt verdi.

Bir taraftarın "Ayakta duramıyorsun ama sistem senin gibilere muhtaç ediyor. Aldığınız paraları hak etmiyorsunuz. Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz." mesajına Merve Büyük cevap verdi.

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, "Normalde böyle şeylere cevap vermem ama siz yaptığınız bu yorumun sonuna en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz demişsiniz. Bizim en sevdiklerimiz çocuklarımız... Profil fotoğrafınızdan görüyorum ki siz de bir babasınız. Ben sizi Allah'a havale ediyorum!" yazarak, o taraftarın sözlerine tepki gösterdi.







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