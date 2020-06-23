Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Rizespor maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maç men cezası verilen Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.
Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında sahada olabilecek.
Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında sahada olabilecek.