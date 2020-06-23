Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

Galatasaray'da 3 maç ceza verilen Adem Büyük'ün cezası Tahkim tarafından 2 maça indirildi.

Haber; Sporx.com
Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
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23 Haziran 2020 19:35
Tahkim Kurulu, Rizespor maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maç men cezası verilen Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında sahada olabilecek.



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