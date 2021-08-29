Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile dalya dedi!

Hücum oyuncusu Adem Büyük, Yeni Malatyaspor formasıyla 100. maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile dalya dedi!
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29 Ağustos 2021 14:48
Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep'i 2-0 yenen Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük, sarı-siyahlı formayla 100. resmi maçına çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, Adem Büyük için kutlama mesajı yayımlandı.

Tecrübeli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Kaptanımız Adem Büyük, Gaziantep FK müsabakası ile şanlı formamız altında 100. resmi maçına çıktı. Adem Büyük'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Adem Büyük, sarı-siyahlı formayla 29 gol attı.


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