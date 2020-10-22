Adem Büyük ve Chebake'den Malatyaspor'a kötü haber

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Adem Büyük ve Issam Chebake'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Adem Büyük ve Chebake'den Malatyaspor'a kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2020 17:45
Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Adem Büyük ve Issam Chebake'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili son durumu paylaştı.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Adem Büyük ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Adem Büyük'ün yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda uyluk arkasında biceps femoris adelesinde grade 1 strain (Adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Ayaz, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Issam Chebake'nin muayene ve tetkikleri sonucunda kasık bölgesinde adale zorlanması tespit edildiğini, futbolcunun tahmini 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için