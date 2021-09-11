Adem Büyük'ün sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelen Büyük, 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.Açıklamada, yeni sözleşmesinin tecrübeli futbolcu ve kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.