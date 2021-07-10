Adem Büyük: "Tekrar Galatasaray'da oynamak isterim"

Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki golcüsü Adem Büyük, Galatasaray'da tekrar oynamak istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adem Büyük: 'Tekrar Galatasaray'da oynamak isterim'
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10 Temmuz 2021 21:53
Yeni Malatyaspor'un deneyimli kaptanı Adem Büyük, tekrar Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını söyledi.

beIN Sports'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Tabii ki tekrar Galatasaray'da forma giymek isterim. Bu sadece benim için değil, büyük takım havası solumak başka bir şey. Ben çok şey öğrendim, başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular. 1 sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki! Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim. Bilmiyorum, kısmet." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Malatyaspor'a geçen 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 34 maçta 17 gol atarken, 3 de asist yaptı.




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