Adem Büyük: "Taraftarımıza borcumuz var"

Galatasaray'ın Alanyaspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

Adem Büyük: 'Taraftarımıza borcumuz var'
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08 Temmuz 2020 23:14
Galatasaray'ın Alanyaspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarına borçlu olduklarının altıı çizen Adem Büyük, ""Çok üzgünüz, taraftarımızın da çok özür diliyoruz. Maçta üstün olan, pozisyonlara giren, topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. İlk yarıya bizim içeriye önde girmemiz gerekiyordu. Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. Şimdi önümüzde üç maç var ve bu üç maçı taraftarlarımız için kazanmak zorundayız. Taraftarlarımıza bir borcumuz var" dedi.

Pandemi öncesi ve sonrası Galatasaray'ı değerlendiren Adem, "Pandemi hepimizi etkiledi ama sahaya çıkıp mücadelemizi veriyoruz. Kötü oynamıyoruz, pozisyon yakalıyoruz ama olmuyor. Pandemi öncesi ve sonrası açısından sadece sonuç olarak fark var" şeklinde konuştu.



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