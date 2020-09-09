Adem Büyük, Malatyaspor'a transfer oldu

Galatasaray'a geçen sezonun başında gelen ve attığı 11 golle Radamel Falcao ile birlikte takımın en skorer iki isminden birisi olan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya vardı.



Eski takımının "Bonservisini al gel" çağrısına olumlu yanıt veren tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.



Daha fazla oynamak için Yeni Malatyaspor'a gitmek istediğini belirten Adem, alacaklarını ve bonservisini talep etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, "Ya alacaklarını bırak ya da bonservis bedeli getir" yanıtını verdi. Daha fazla şans bulmak için ayrılmak istediğini belirten Adem Büyük, 2 milyon TL'lik alacaklarını bırakarak ayrılmaya karar verdi.



Galatasaray ile ayrılma konusunda anlaşan Adem Büyük'ün, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.



Galatasaray Kulübü, KAP'A yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.



