Adem Büyük, Malatyaspor yolcusu

Yeni Malatyaspor'un talip olduğu Adem Büyük, Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimle masaya oturdu. Alacaklarını bırakıp bonservisini alması bekleniyor.

Haber; Haberturk
Adem Büyük, Malatyaspor yolcusu
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09 Eylül 2020 09:57
Galatasaray'a geçen sezonun başında gelen ve attığı 11 golle Radamel Falcao ile birlikte takımın en skorer iki isminden birisi olan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a gitmek için gemileri yaktı.

Eski takımının "Bonservisini al gel" çağrısına olumlu yanıt veren tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

Daha fazla oynamak için Yeni Malatyaspor'a gitmek istediğini belirten Adem, alacaklarını ve bonservisini talep etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, "Ya alacaklarını bırak ya da bonservis bedeli getir" yanıtını verdi. Daha fazla şans bulmak için ayrılmak istediğini belirten Adem, bu konuda kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

Konunun kısa süre içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.



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