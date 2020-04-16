Adem Büyük: "Lig için hazırım"

Galatasaraylı Adem Büyük çalışmalarına evde devam ederken, lig için de hazır durumda olmaya çalışıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Adem Büyük: 'Lig için hazırım'
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16 Nisan 2020 10:40
Sakatlık nedeniyle takımından uzak kalan Adem Büyük verilen programı harfiyen uyguladığını söyledi.

Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Lig ne zaman başlarsa hazırım. Kendimi iyi hissediyorum" ifadesini kulandı.

"BU GÜNLER HERKESİ ÜZDÜ"
Linnes virüs nedeniyle futbola ara verilmesinin acı olduğunu söyledi. Norveçli oyuncu, "Bu günler herkesi üzdü"İfadesini kullandı.

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