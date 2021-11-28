Adem Büyük: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyüğü'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kaptanı Adem Büyük, 0-0 biten Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Adem Büyük'ün sözleri:



"İyi mücadele ettik bugün. Hafta içinde Avrupa Ligi'nden çok iyi bir oyun ve sonuçla dönen bir Galatasaray vardı. Çok kaliteli bir takım, kalitelerinin de farkındayız. Türkiye'nin en büyük camiası. Bunu bilerek sahaya çıktık. İyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken iyi mücadele edip devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puan almak. İki taraf da kazanabilirdi. Ancak, bu kadar mücadele edebilirdik Galatasaray'a. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. İnşallah bu şekilde bu maç bizim için diğer maçlar adına itici güç olur. Bu şekilde devam edecek."





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