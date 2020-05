Adem Büyük: 'Futbol tarihinin her sayfası Fatih Terim'i yazıyor'

'FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM' - Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'tan bu yana sahalardan uzaksın. Evde hayat nasıl geçti, bu süreçte en çok neyi özledin?



Sevdiklerimiz ve yakın çevremizin sağlığı için evde kaldık. İlk zamanlar daha zordu. Belirsizlik ve ne yapacağını bilememe hali. Diğer yandan bu virüsle karşılaşanlar için kaygılandık ve dua ettik. Bu sürede ailemle beraber aktiviteler yaparak keyifli zamanlar geçirmeye çalışıyoruz. Bazen çocukların okulu bazen film izleme çoğu zaman da evde antrenman yaparak geçti zaman. Kulübümü ve futbol oynamayı çok özledim.



"ZORLANIRIZ AMA ATLATIRIZ"



- Antrenmanlar başladığında fiziksel ve psikolojik açıdan maç oynamaya ne kadar sürede hazır hale geleceğini öngörüyorsun?



Psikolojik olarak biraz zorlanabiliriz fakat bunu da maçlar başladığında atlatacağımızı düşünüyorum. Sezon başı hazırlığı şeklinde bir çalışma dönemine ihtiyacımız olacak. Her ne kadar evde form korumaya çalışsak da saha antrenmanı ve topla oynama çok farklı.



'ENDİŞE DUYMAMIZ NORMAL' - TFF, haziran ayının ortasında ligin başlayabileceğini açıkladı. Maçta yakın temas çok fazla, futbolcular sahaya çıkarken virüs nedeniyle bir endişe, kaygı duyar mı?



Bizler de insanız ve duygularımız var. Teması olan bir oyun futbol. Endişe duymamız gayet normal. Ancak maçlar başlayana kadar bu virüsü en aza indireceğimizi düşünüyorum.



'ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ' - Şampiyonluğun en büyük favorisi konumundasınız. Sarı-Kırmızılı taraftarlara buradan şampiyonluk sözü, mesajı verir misin? Kupayı kaldırırsanız bu başarı senin için ne ifade eder?



Çok iyi bir çizgide ilerliyorduk. O performansla maçlar devam etseydi şu an şampiyonluk şarkılarına başlayabilirdik. Ben hem takıma hem hocamıza hem taraftarımıza inanıyorum. Galatasaray her yerde şampiyonluğun en büyük adayıdır ve inşallah yine biz şampiyon olacağız. Bu forma altında şampiyonluk yaşamanın tarifi olamaz, herkese de nasip olmaz.



'EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIM EŞİM' - Falcao ile Andone'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı dönemde gollerinle Galatasaray'a hayat verdin, önemli puanlar kazandırdın. Bu başarının ve katkının sırrı nedir?



İkisi de önemli isim. Onlarla oynamak güzel. Ben kendimi her zaman hazır tutmaya çalıştım. Bu konuda özelikle eşim bana çok yardımcı oldu. En büyük güç kaynağım o benim. Beni mental olarak da hazır tuttu ve motive etti.



'FUTBOL TARİHİNİN HER SAYFASI TERİM'İ YAZIYOR' - Fatih Terim ile "babaoğul" diyaloğuna sahip olduğunu gözlemliyoruz. Fatih Terim, senin için ne ifade ediyor, onunla çalışmak nasıl bir duygu?



Hocamı çok seviyorum. Fatih Terim'i anlatmaya gerek yok. Futbol tarihinin her sayfası onu yazıyor ve onunla çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım.



'SAKATLIKLAR BİZİ ETKİLEDİ' - Ligin ilk yarısındaki Galatasaray ile ikinci yarıdaki Galatasaray arasında futbol, konsantrasyon açısından büyük fark vardı. Bunun sebebi ve değişimin ana faktörü sence neydi?



İlk yarıda şanssız sakatlıkların olması, tam kadro olamamamız bizi çok etkiledi. Ancak Galatasaray'ın en büyük kozu pes etmemek ve çok çalışmak. Bu konuda hocamızın da etkisi bizi çok daha iyi motive etti.



'BU SENENİN YILDIZI' Fatih Terim, Adem Büyük için "Bu senenin en önemli yıldızı Adem. Kayıtsız, şartsız. Galatasaray taraftarı da siz gazeteciler de Adem'in hakkını veriyorsunuz" demişti.



'BÜYÜK' İŞLERİ ADEM YAPAR - Adem Büyük, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Club Brugge maçında fileleri havalandırıp Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.



- Büyük, G.Saray adına bu sezon ligde, kupada ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan tek oyuncu.



- 32 yaşındaki futbolcu, 3. haftada Kayseri filelerine gönderdiği topla, bu sezon ligde atılan en geç golü kaydetti. (Dakika 98.30)



- Adem, 19., 20., 21. ve 22.haftada gol atıp, Sarı-Kırmızılılarda 2007-08'den bu yana üst üste ağları sarsan oyuncular arasında yer aldı.





Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı önemli isimlerden biri olan, 3 kulvarda attığı 10 golle Sarı-Kırmızılı takıma önemli maçlarda kritik puanlar kazandırdı. Özellikle Falcao ile Andone'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı dönemde kendini hep hazır tutup sahne alan ve formasına sıkı sıkıya sarılan Adem Büyük bu başarısının perde arkası, ligin geleceği ve Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası hakkında Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu.