Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak ilk idmanında

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
Abone Ol
Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak ilk idmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 17:25
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir özel izinle ülkesinde bulunan Didier Ndong da takımla antrenmana katıldı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.