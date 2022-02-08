Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak ilk idmanında

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi.



Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.



Bir süredir özel izinle ülkesinde bulunan Didier Ndong da takımla antrenmana katıldı.



Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.





İLGİLİ VİDEO