Adem Büyük: 'Erol Hoca suçlu diyen, futbolculara baksın'

Yeni Malatyaspor'un önemli isimlerinden Adem Büyük, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikleri maç ve eski teknik direktörü Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Adem Büyük'ün açıklamaları...



"Fenerbahçe'den korkmadık"



Fenerbahçe deplasmanına giderken hiçbir takım arkadaşımın gözünde korku görmedim. İster istemez Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsunuz. Ama son haftalarda iyi oynuyorduk. Kendi oyunumuzu oynarsak mutlak 3 puanla ayrılacağımızı biliyorduk. Her dediğimiz, her yaptığımız neredeyse çıktı. Ben de Fenerbahçe'ye daha önce gol atamamıştım gol attığım için mutluyum ama Fenerbahçe gibi bir takımı deplasmanda 3-0 hem de iyi oyunla yenmek gurur verici.



"Erol hocaya suçlu diyen futbolculara da baksın"



Erol hocayla iki sene Malatya'da çalıştım. Bana göre taktik disiplin ve antrenman performansı anlamında çok iyi hoca. En azından hocada disiplin var. Alman ekolünden gelmesinden kaynaklı. Takımın başarısızlığını Erol hocaya yıkmak doğru bir şey değil. Biz Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye pozisyon vermedik. 3-0'dan sonra iki pozisyon buldular. Burada hoca suçluysa, Fenerbahçeli futbolcularında o kadar suçu var. Yabancılara karşı gösterilen sabır Türk hocalara da gösterilmesi gerekiyor. O sabır gösterilirse Erol hoca başarılı olacaktır.



