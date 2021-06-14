Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kurmayların, 2007-2008 sezonda Altay'da forma giyen 33 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük'ü kadrolarına katmak için nabız yokladığı öğrenildi.



Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi devam eden deneyimli oyuncunun listede olduğu öğrenildi. Santrafor pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev yapan Adem Büyük, geçen sezon Malatya ekibinde 34 maçta 17 gol ve 3 asist yaptı.



TEMASA GEÇİLMEDİ



Süper Lig'de yer alan yerli futbolcular arasında skora en çok katkı yapan isimlerin başında geldi. Altay'ın transfer listesinde olan Adem Büyük için henüz hiç bir resmi temas kurmadığı ancak başarılı oyuncunun kendi kulübüyle ayrılması durumunda devreye girebileceği öğrenildi.



TECRÜBESİ YETER



Süper Lig'in tecrübeli isim-lerinden olan Adem Büyük, Hopaspor, Zeytinburnu, Sebatspor. Altay, Manisa, Bolu, Mersin İY, Kasımpaya Galatasaray ve Yeni Malatya kulüplerinde forma giydi. Deneyimli golcü, forma giydiği dönemde Gala-tasaray ile Süper Kupa kazanırken, Manisaspor, Mersin İY ve Kasımpaşa da 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi.



