Adem Büyük'e Süper Lig'den 4 talip

Yeni Malatyaspor'un deneyimli takım kaptanı Adem Büyük ile Süper Lig'den 4 kulübün ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Adem Büyük'e Süper Lig'den 4 talip
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21 Haziran 2021 15:01
Adem Büyük
Adem Büyük
Malatyaspor
Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon kariyerinin en parlak sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük için Süper Lig'den 4 kulübün temasa geçtiği belirtildi.

Bu Sabah Malatya'dan Ömer Ali Delibaş'ın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenilirken, İzmir ekipleri Altay ve Göztepe kulüpleri de Adem Büyük'ü transfer listelerine aldılar.

G.SARAY TARAFTARINDAN BASKI

Galatasaray'da forma giydiği dönemde Süper Kupa kazanan Adem Büyük'ün tekrar eski takımına dönmesini isteyen Galatasaraylı taraftarların bu oyuncunun yeniden takıma kazandırılması konusunda göreve yeni seçilen yönetime sosyal medya üzerinden baskı yapmaya da başladı.

BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

Yerli oyuncular arasında ligde en tecrübeli ve gözde futbolcular arasında yer alan Adem Büyük için nabız yoklayan diğer bir kulübün ise İstanbul ekiplerinden Başakşehir'in olduğu iddia edildi. İleri uç bölgede alternatifli kadro kurmayı planlayan bozbaykuşların Adem Büyük'ü transfer listesine aldığı ifade edildi.


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