Trabzonspor karşısında sahada umduğunu bulamayan Yeni Malatyaspor'da genç oyuncuların tecrübesizliği kaptan Adem Büyük'ü çileden çıkardı.



Bireysel çabası ve gayretiyle oyunda dengeyi kurma gayretiyle savaşan ancak tek başına istediğini bir türlü gerçekleştiremeyen deneyimli oyuncu attığı golle takımının tek sayısına imza atarken birçok gol girişiminden de yararlanamadı.



İkinci yarının sonlarına Trabzonspor kalesinde gelişen atakta şutu kaleyi bulmayan golcü oyuncu skorun ve takım olarak kötü olmanın verdiği üzüntüyle objektiflere yakalandı. Yönetimin izlediği politikadan ve sergilenen oyundan mutsuz olduğu anlaşılan oyuncunun takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.



Büyük, Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada geçen yıl en çok gol atan yerli oyuncu olmasının Yeni Malatyaspor'un başarısında etkili olduğunu ancak hatırlamak istemedikleri bir sezonu geride bıraktıklarını söylemişti.



Adem Büyük, geçen sezon çok zorlandığını yeni sezonda bütün oyuncuların artık elini taşın atması gerektiğini vurgulamıştı. [Kaynak: Busabah Malatya]



