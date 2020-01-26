Adem Büyük: "Allah bir daha yaşatmasın"

Konyaspor maçında ağları sarsan Adem Büyük, karşılaşma sonunda konuştu

Haber; Sporx.com
Adem Büyük: 'Allah bir daha yaşatmasın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2020 21:04
Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede son golü atan Adem Büyük, karşılaşma sonrasında konuştu.

Elazığ'daki deprem için konuşan Adem, "Birkaç gün önce aldığımız haberle çok üzüldük. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Takım olarak onların yanındayız. Dualarımız, kalbimiz Elazığ ile. Allah bir daha aynı acıyı yaşatmasın" dedi.

Maçı değerlendiren tecrübeli isim, "Zor bir deplasmanı kolay hale çevirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik, pozisyonlar bulduk ve gole çevirdik. Buraya gelen taraftarlara teşekkrü etmek istiyoruz. Umarım taraftarımız bu şekilde desteklemeye devam eder ve biz de bu şekilde kazanmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için