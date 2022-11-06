Adem Asil tarih yazdı

Türkiye'de cimnastiğin merkezi haline gelen İzmir'de yetişen sporculardan Mısır asıllı Türk vatandaşı Adem Asil, 2022 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyayı boynuna takarak tarih yazdı. 2019 Dünya Şampiyonası'nda aynı alette altın madalya alarak tarihi bir ilki başaran İbrahim Çolak'ın ardından 3 yıl sonra Adem de zirveye çıkarken İzmir, çifte dünya şampiyonu çıkardı. Mısır'da 1999 yılında doğup cimnastiğe başlayan Adem Asil, 2017'de 18 yaşındayken İzmir'e yerleşti. Ege Üniversitesi'nde okumaya başlayan genç sporcu, İbrahim Çolak'ı da yetiştiren İzmirli Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'le çalışmaya başladı.

Türk vatandaşlığına geçerek Abdelrahman Elgamal olan adını Adem Asil olarak değiştiren sporcu, kısa sürede uluslararası organizasyonlarda parladı. Avrupa Şampiyonası'nda 2020'de takım halinde gümüş, bu yıl 2022 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Adem, bireyselde 2021'de barfikste, bu sene de genel tasnifte bronz, halkada ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Bu yıl yine Akdeniz Oyunları'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tarihe geçen genç sporcu, 51'inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise dünyanın zirvesine çıktı. İbrahim Çolak'ın sakatlığının etkisiyle katılamadığı İngiltere'nin Liverpool kentindeki organizasyonda halka aletinde madalya umudumuz olan Adem, finalde 14.933 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

İbrahim Çolak'ın ardından Türkiye'ye cimnastikteki ikinci dünya şampiyonluğunu getiren Adem Asil, geçen yıl ay-yıldızlı ekibimizle katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin ilk olimpiyat altınını kıl payı ıskaladı. Tokyo'da atlama beygiri finallerinde ilk hakkında 15.266 puan alarak 15 puan barajını geçen tek isim olup ilk sırayı elde eden Adem, ikinci hakkında atlarken ceza puanı alıp madalyayı ıskaladı. Bu yıl 2022 Avrupa Şampiyonası'nda halkada 15.033 puanla altın madalyayı 0.100 puan farkla kaçırıp ikinci olan Adem, şampiyonluk hedefine Dünya Şampiyonası'nda ulaştı.

İzmirli Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, çifte Dünya şampiyonu yetiştirmenin gururunu yaşadı. Cimnastikte son yıllara damga vuran Türkiye'nin ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu cimnastikçisi İbrahim Çolak, ilk Dünya ikincisi Ahmet Önder gibi isimleri yetiştiren Yılmaz Göktekin, 5 yıldır çalıştırdığı Adem Asil'in Dünya şampiyonluğuyla gurur duydu.