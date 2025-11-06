Adem Asil: 'Sıra olimpiyat madalyasında'

Artistik cimnastikte milli formayla 4 yıl içinde uluslararası alanda madalya rekoru kıran Adem Asil, artık hedefinin iki kez kıl payı kaçırdığı olimpiyat madalyasına ulaşmak olduğunu söyledi. Bu yıl içinde Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez çifte şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki sporcu, Dünya Şampiyonası'ndan da gümüş madalyayla dönerek dev organizasyonda iki madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu. Demirören Ajansı'na özel açıklamalar yapan Adem Asil ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, sıranın olimpiyat madalyasında olduğunu belirtti.Almanya'da haziran ayındaki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem genel tasnifte hem de halkada altın madalyayı boynuna takıp, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı başarısını tekrarladıktan sonra 19-25 Ekim tarihleri arasında Endonezya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ikinci olan Adem, yine ilki başardı. Daha önce 2022 Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan 26 yaşındaki sporcu, dev organizasyonda çifte madalya alan ilk cimnastikçimiz oldu. Avrupa Şampiyonası'nda 4 yıl içinde toplam 11 madalya kazanarak rekor kıran, Dünya Şampiyonası'nda da 1 altın, 1 gümüş alan Adem, gözünü 2020 Tokyo ve 2024 Paris'te ülkemizi temsil edip madalyayı ıskaladığı olimpiyatlara dikti. Adem, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya hedefleyecek.Dünya Şampiyonası'nın kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen Adem Asil,dedi.Daha önce milli formayla katıldığı iki olimpiyatta madalyayı kıl payı kaçıran Adem Asil,diye konuştu.Genç sporcular için öneride bulunan milli sporcu şöyle konuştu:Mısır asıllı olan Adem, 2017 yılında 18 yaşındayken İzmir'e yerleşmişti. İzmir'deki ilk döneminde antrenör Yılmaz Göktekin'in aile evinde kalan Adem Asil, 2021'de Türk vatandaşlığına geçtikten sonra 1 Dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanıp ülkemizi gururlandırdı.Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, cimnastikte son yıllarda Adem Asil, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder gibi isimlerin başarılarının ekip işi olduğunu dile getirdi. Göktekin,diye konuştu.Dünya Şampiyonası'nda Adem Asil'in gerçekten çok büyük bir başarı elde ettiğini belirten Göktekin,diye konuştu.Türk sporcuların cimnastikte marka haline geldiğini belirten Göktekin,Bu başarıların daha önce hayal olduğunu söyleyen Göktekin, "diye konuştu.diyen Yılmaz Göktekin,ifadelerini kullandı.Göktekin,dedi.Her sporcunun hayalinde olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu vurgulayan Göktekin sözlerini şöyle tamamladı: