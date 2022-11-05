Adem Asil, dünya şampiyonu

Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adem Asil, dünya şampiyonu
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05 Kasım 2022 21:19
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.

Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.

Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.

Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.

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