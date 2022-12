Adem Asil, dünya şampiyonluğuna uzanan hikayesini anlattı

Adem Asil, AA Spor Sohbetleri'nde, Mısır'dan Türkiye'ye geldiğinde yaşadığı zorlukları, dünya şampiyonluğu ve gelecek hedefleriyle ilgili sorulara yanıt verdi.



Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya geldiğini belirten Adem, cimnastikle 4 yaşında ağabeyi sayesinde tanıştığını söyledi.



Cimnastiğe ilk başlarda sadece eğlenmek için başladığını dile getiren Adem, ağabeyiyle bir süre aynı takımda mücadele ettiklerini aktardı.



Adem, ağabeyinin ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve cimnastiği bırakmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "O sıralarda, benim de cimnastikteki kariyerim ciddileşmeye başladı. 13-14 yaşlarımda Mısır Milli Takımı'na seçildim. Mısır adına çok büyük başarı elde ettim. Afrika Şampiyonası'nda ve Arap ülkeleri arasındaki turnuvalarda başarılı oldum. Sonra 2017'de Mısır'dan Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü hedefimde daha büyük başarılar kazanmak vardı. Bunun için de en doğru adres cimnastikte yükselen bir yıldız olan Türkiye'ydi. O yüzden buraya gelmeye karar verdim." diye konuştu.



Türkiye'ye geldikten sonra kurallar gereği ilk iki yıl yarışamadığını ve zor günler geçirdiğini belirten Adem, yarışmalara katıldıktan sonra sürekli podyumda yer aldığını kaydetti.



"Umarım aileme hasretim bir an önce son bulur"



Çocukluğundan beri hep çok çalışmanın başarı getireceğine inandığını vurgulayan Adem, "Mısır Milli Takımı'nda çok değerli başarılar elde ettim ama benim hayalimde çok farklı başarılar vardı. Mesela olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsünün en üst basamağında olmak. Bunun için de bir aksiyon almam gerekiyordu. Hedefim en iyisi olmaktı. Bunun için de konfor alanımdan çıkmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye geldiği süreci anlatan Adem, şunları söyledi:



"Doğup büyüdüğüm yeri terk etmek kolay olmadı. Başaracağımı biliyordum, bu yeni düzene de ayak uydurabileceğimi, şartlar beni ne kadar zorlasa da üstesinden geleceğimi biliyordum. Benim en büyük motivasyonum ileride, yıllar sonra geriye dönüp baktığımda ardımda bırakacağım hikaye. O hikayeyi en iyi haline getirmek için zorluklar da çekeceğim, zorda da kalacağım ama bir şey var, asla pes etmeyeceğim. Ailem hala Mısır'da, özlem elbette var. Sonuçta ben buraya yalnız geldim. Birçok şeyi ardımda bıraktım. Ailem, sevdiklerim, düzenim... Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız doğru yerde doğru fedakarlıkları yapmanız gerekiyor. Başarı size hiçbir zaman altın tepside sunulmayacak. Onu gidip sizin almanız ve kendi hikayenizin yazarı olmanız gerekiyor. Ailemle karşılıklı olarak özlem çekiyoruz. Buraya geldiğim günden beri ailemi görmedim. Onları özlüyorum ama hikayem için doğru olanları yapıyorum. Umarım aileme hasretim bir an önce son bulur."



"Yaptığım serinin madalya getireceğini biliyordum"



İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandığını hatırlatan Adem, şunları ifade etti:



"Final gününe madalya inancıyla uyandım. Tüm hazırlıklarımı yapmıştım ve serimi sunmak için hazırdım. O gün final saatine kadar kafamda serimi canlandırdım. Nerede ne yapacağımı en ince ayrıntısına kadar kafamda oynadım. Hani futbolcular der ya 'Dün maçı kafamda oynayarak kazandım' diye. Ben de ilk önce kafamda kazandım. Hak ettiğimi biliyordum, hata yapma lüksüm yoktu. Hata yapmadığım müddetçe de madalya gelecekti biliyordum. Halka aletine çıktım ve bu yarışma için ne çalıştıysam hepsini gerçekleştirdim. Selamımı vermeden önce madalyanın geldiğini hissettim. Aletten iner inmez sevinçten ağlamaya başladım. İniş anındaki o üç saniye tüm yaşadığım zorluklar, ailemden uzak kaldığım günler gözümün önünden geçti. Yaptığım serinin madalya getireceğini biliyordum. Şimdi anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Son sonuçlar açıklandığında zirvede ben vardım. Harika bir histi. Kelimelerle anlatamayacağım kadar harika. Hani hep çok çalışma, fedakarlık diyorum ya, işte onların karşılığını aldığım bir andı. İnsan emeklerinin karşılığını aldığında daha fazlası için daha çok motive oluyor. Bu madalyayı tüm ülkemize, aileme ve o küçük çocuğa, hayalleri için her zaman çok çalışan ve fedakarlıklar yapan o çocuğa armağan ettim. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum."



'Abdelrahman Elgamal' isminin nasıl 'Adem Asil' olduğunu anlattı



Adem Asil, bundan sonraki hedefinin her zamanki gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, "Ben kendi hikayemin yeni bölümünün henüz ilk sayfalarını yazıyorum. Tokyo'da olimpiyat madalyasını kaçırdım ama Liverpool'da dünya şampiyonu oldum. Sırada olimpiyat madalyası ve Avrupa şampiyonlukları var. İlk olarak, 2023 yılında Antalya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda koleksiyonuma Avrupa şampiyonluğu eklemek ve dünya şampiyonu unvanımı korumak istiyorum." açıklamasını yaptı.



Mısır'da yaşarken isminin "Abdelrahman Elgamal" olduğunu anımsatan Adem Asil, Türkiye'ye geldikten sonra ismini değiştirmek istediğini vurgulayarak, "Ülke değiştirdim, kendi karakterimi ve fikrimi değiştirdiğim için bambaşka biri olmak istiyordum. İsmimin 'Adem Asil' olmasını istedim. Bu konuda da mutluyum. Şu an bu ismi herkes tanıyor." diye konuştu.



Adem Asil, Türk kültürüne alıştığını ama merakının geçmediğini kaydederek, "Yemek yapmayı çok bilmiyorum. Mısır'daki yemeklere benzediği için Türk yemeklerini çok seviyorum, çok lezzetli. Kahvaltıda da olmazsa olmazım yumurtadır. Yumurta olmadığı zaman o kahvaltı, kahvaltı değildir." ifadelerini kullandı.





