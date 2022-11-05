Adem Asil: 'Çok emek verdim'

Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etmesine ilişkin, "Bu madalya için çok emek verdim. Altın madalyayı aldığım için çok mutluyum." dedi.



Adem, madalya seremonisi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yarıştığı için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.



Kendisinden emin bir şekilde serisini yaptığını belirten Adem Asil, "Bu madalya için çok emek verdim. Altın madalyayı aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Adem Asil ayrıca kendisine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübüne teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



