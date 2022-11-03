Adem Asil: 'Altın madalya için kendime güveniyorum'

Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyayı almak istediğini belirtti.



Adem Asil, Liverpool kentinde yapılan organizasyonda halka aletinde finale yükselmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Dünya Şampiyonası'nda ilk kez aletlerde finale yükseldiğini ifade eden Adem, halka aletinde bunu başardığı için mutlu olduğunu söyledi.



Başarılı olmak için çok çalıştığını dile getiren milli cimnastikçi, "Beklentim halka aletinde finale kalmaktı. Çok şükür başardım. Finalde en iyi serimi yapmaya çalışacağım. En büyük hedeflerimden biri dünya şampiyonu olmak. İnşallah bu hedefimi de gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.



"İnşallah finalde iyi haberler vereceğiz"



Adem Asil, Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kendime çok güveniyorum. Bu yarışma için çok çalıştım. Çinliler ve İngilizler şu an çok güçlü. Madalya için büyük bir savaş olacak. Normal seriyi yapmak önemli ama asıl önemli olan bitiriş. Eğer inince sabit kalabilirsen sevinebilirsin. Çünkü hakemlere çok güzel bir tepki vermiş oluyorsun. Ona göre de çok yüksek puan çıkıyor."



Dört yaşında cimnastiğe başladığına dikkati çeken ay-yıldızlı sporcu, şunları kaydetti:



"19 yıldır bu sporu yapıyorum. Çok emek verdim. Bu emeğimin karşılığını almak istiyorum. İlk olarak kendim için madalya almak istiyorum. İkinci olarak ailem, üçüncü olarak da Türkiye için almak istiyorum. Beni çok desteklediler. O yüzden herkesi mutlu etmek istiyorum. İnşallah finalde iyi haberler vereceğiz."



"Yılmaz hoca çok detaycıdır"



Türkiye'ye ilk geldiğinde ailesinin yanında olmadığına işaret eden Adem, "İlk geldiğimde Yılmaz Göktekin hocamın yanında kaldım. Onları aile olarak gördüm. Bana çok iyi davrandılar ve iki ay onların yanında kaldım. Hiçbir zaman yalnız hissettirmediler." diye konuştu.



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin'in çok iyi bir antrenör olduğunu aktaran Adem, "Yılmaz hoca çok detaycıdır. Ufak şeylere dikkat ediyor. Ancak biraz heyecanlı. Kendisine buradan bir şey söylemek istiyorum, sadece normal serimizi yaparsak başarılı olacağız. Fazla heyecanlanmaya gerek yok. Biliyorum büyük bir final, bence hiç heyecanlanmamak daha iyi." ifadelerini kullandı.



Adem Asil, halka aletinin finaline 5 Kasım Cumartesi günü çıkacak.



