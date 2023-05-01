Adekugbe sınıfta kaldı

Galatasaray'ın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe, Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu futbolla eleştirilerin odağı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adekugbe sınıfta kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2023 10:28
Sarı-Kırmızılı ekibin Kanadalı sol beki Sam Adekugbe, Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamadı.

Adekugbe, özellikle maçın ilk bölümünde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden kritik hatalar yaptı.

Maç genelinde ise basit hatalar yapan Adekugbe, savunmada büyük açıklar verdi.

28 yaşındaki oyuncu, hücumda da varlık gösteremezken, sahada kaldığı süre içerisinde sınıfta kaldı! 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery