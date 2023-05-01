Adekugbe sınıfta kaldı

Sarı-Kırmızılı ekibin Kanadalı sol beki Sam Adekugbe, Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamadı.
Adekugbe, özellikle maçın ilk bölümünde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden kritik hatalar yaptı.
Maç genelinde ise basit hatalar yapan Adekugbe, savunmada büyük açıklar verdi.
28 yaşındaki oyuncu, hücumda da varlık gösteremezken, sahada kaldığı süre içerisinde sınıfta kaldı!
Adekugbe, özellikle maçın ilk bölümünde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden kritik hatalar yaptı.
Maç genelinde ise basit hatalar yapan Adekugbe, savunmada büyük açıklar verdi.
28 yaşındaki oyuncu, hücumda da varlık gösteremezken, sahada kaldığı süre içerisinde sınıfta kaldı!