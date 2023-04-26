Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında istenen performansı sergileyemeyen Sam Adekugbe'ye kulübe yolu gözüktü.Teknik Direktör Okan Buruk'un Kanadalı sol beki keserek, yerine Dubois'i Beşiktaş derbisinde oynatmayı planladığı bildirildi.Alanya maçında iyi oynamasına rağmen Karagümrük karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen Adekugbe böylece kulübeye çekilecek.Bu durum nedeniyle Cim-Bom, 9 yerine 8 yabancıyla sahaya çıkacak. Bilindiği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu, deprem sonrasında statüde geçici bir değişikliğe gitmiş, depremzede takımlardan gelen futbolcuların yabancı kontenjanı dışında tutulmasına karar verilmişti. Bu nedenle Galatasaray, Sam Adekugbe'nin oynadığı son 4 karşılaşmada da 9 yabancı ile sahada yer almıştı. Cim-Bom, Dubois'in sol bekte yer alması nedeniyle toplam 8 yabancıyla sahada olacak.