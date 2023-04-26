Adekugbe kulübeye, Dubois sahneye

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un Sam Adekugbe'yi keserek, yerine Leo Dubois'i Beşiktaş derbisinde oynatmayı planladığı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Adekugbe kulübeye, Dubois sahneye
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26 Nisan 2023 09:11
Leo Dubois
Leo Dubois
Galatasaray
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında istenen performansı sergileyemeyen Sam Adekugbe'ye kulübe yolu gözüktü.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Kanadalı sol beki keserek, yerine Dubois'i Beşiktaş derbisinde oynatmayı planladığı bildirildi.

Alanya maçında iyi oynamasına rağmen Karagümrük karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen Adekugbe böylece kulübeye çekilecek.

8 YABANCIYLA ÇIKACAK

Bu durum nedeniyle Cim-Bom, 9 yerine 8 yabancıyla sahaya çıkacak. Bilindiği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu, deprem sonrasında statüde geçici bir değişikliğe gitmiş, depremzede takımlardan gelen futbolcuların yabancı kontenjanı dışında tutulmasına karar verilmişti. Bu nedenle Galatasaray, Sam Adekugbe'nin oynadığı son 4 karşılaşmada da 9 yabancı ile sahada yer almıştı. Cim-Bom, Dubois'in sol bekte yer alması nedeniyle toplam 8 yabancıyla sahada olacak. 

 
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