Adekugbe: "Burada 2 puan bıraktık

Adekugbe, Hatayspor'un deplasmanda Beşiktaş ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adekugbe: 'Burada 2 puan bıraktık
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19 Mart 2022 22:01
Adekugbe, Hatayspor'un deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Aslında biz 2 puan bıraktık. Bizim daha iyi şanslarımız vardı. İki takım da iyi mücadele etti ama bizim daha net pozisyonlarımız vardı" dedi.

Adekugbe ayrıca, "Atiba'ya çok büyük bir saygım var. Onunla karşılıklı oynamak benim için büyük bir onur" diyerek sözlerini noktaladı.

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