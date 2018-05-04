Adebayor'dan Mourinho, Ronaldo, Ramos ve transfer açıklaması

Bir dönem Real Madrid'de de top koşturan ve kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren 34 yaşındaki Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Marca'ya özel bir röportaj verdi. İspanya günlerinden, Jose Mourinho anılarından bahsetti. İşte o açıklamalar..."Bir gün Bernabeu'ya gitmek orada maç izlemek ve "Merhaba" demeyi çok isterim. Kariyerinizde ne olacağını asla bilemezsiniz. Türkiye'de Başakşehir'de bir yılım daha var ama neler olacağını göreceğiz. La Liga'da sonraki sezonda oynamak isterim. İspanya'yı ve İspanyolları seviyorum. İnsanların davranış biçimlerini seviyorum. Dilini öğrenmek istiyorum""Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Bana çok şey öğretti. Çok iyi bir profesyonel ve kazanmak isteyen mentaliteye sahip. İdmana hep zamanında gelirdi. Bazen bir video üzerinde 10 saat çalışırdı. Bazı yönlerden daha iyi gelşirdik. O bir fenomen. Soyunma odasında bizimle şakalaşırdı ama daha sonra basın toplantısında farklı biri olurdu. Ne olduğunu bilmiyorum ama farklı bir insandı, inanılmazdı. Bana gerçek bir profesyonel olmayı, kazanma mentalitesini ve ekstra çalışmayı öğretti""Sergio Ramos ile çok iyi anlaşırdım. Her zaman spor salonundaydı, ben de öyleydi. İngilizce konuşmayı severdi ama pek bilmiyordu. Şu anda daha iyi konuşuyor. Ben ona İngilizce'de yardım ederdim o da bana İspanyolca öğretirdi. Onalr için şu anda çok mutluyum""Cristiano Ronaldo ile çok iyi bir arkadaşlığımız var ve hala birbirimize mesaj gönderiyoruz. Cris idmandan hep en son çıkardı ve sonra da spor salonuna giderdi. Bunun yanında harika bir adam, iyi bir insandır. Marcelo da öyle""Arsenal'den Emmanuel Eboue en eğlenceli takım arkadaşımdı. Hep şakalaşır, hep güler. Sahada eğlenir ve süper bir yıldızdır. İnanılmaz bir insan. Bu onun yaşam tarzı... Marcelo farklı. Topla istediği her şetyi yapar ve dünyanın en iyi beklerinden biridir"