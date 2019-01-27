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Adebayor - Slimani takasında son söz; Leicester City...

Fenerbahçe ve Başakşehir, Adebayor-Slimani takası konusunda anlaştı. Leicester'ın bu transfere onay vermesi halinde iş bitecek.

Kaynak: Akşam
Adebayor - Slimani takasında son söz; Leicester City...
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27 Ocak 2019 10:43
Bu sezon Slimani'den verim alamayan F.Bahçe, gol sorununu Başakşehir'den Adebayor ile çözüyor. İlk başta Adebayor için fiyat soran Sarı-Lacivertliler, "Slimani'yi isteriz" cevabıyla karşılaştı.

Bu cevabı makul bulduktan sonra F. Bahçe, oyuncunun bonservisine sahip Leicester City ile görüştü. Burada pürüz çıkması da beklenmiyor.

FREY İŞLERİ HIZLANDIRDI

Bu gelişmeler yaşanırken, Michael Frey'in sakatlanması planlarda değişikliğe sebep oldu. İsviçreli golcünün 1 ay oynamayacak olması sebebiyle Islam Slimani-Adebayor takasının bir an önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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