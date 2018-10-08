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Adebayor: ''Fenerbahçe'den alınan 1 puan iyidir''

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Fenerbahçe deplasmanından alınan 1 puanın iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Sporx.com
Adebayor: ''Fenerbahçe'den alınan 1 puan iyidir''
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08 Ekim 2018 18:41
Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Emmanuel Adebayor, 1-1 biten Fenerbahçe maçını A Spor'a değerlendirdi.

Emmanuel Adebayor, A Spor'a verdiği demeçte şu sözleri kullandı;

''MAÇI KAZANMAYA YAKINDIK''

İyi bir oyundu. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Günün sonunda baktığınızda pozitif bir oyun oynadık ve maçı kazanmaya yakındık. Bu futbol. Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum. Yenilmedik, berabere kaldık. Bence Fenerbahçe'den alınan 1 puan iyidir.

''FENERBAHÇE İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI''

Bence takım iyiydi. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Kazanmaya ihtiyaçları vardı, evlerinde oynadılar. İşimizi zorlaştırdılar ama biz iyi hazırlandık. Kazandığımız 1 puana sevinmedik ama aynı zamanda bu duruma üzülmedik de.

''AVCI İLE ARAM ÇOK İYİ''

Abdullah Avcı ile aram çok iyi. Buraya geldiğimden beri bana çok güveniyor. Benim kaliteme ve karakterime inanıyor. Ben de iyi oynayarak ve gol atıp takımımın kazanmasına yardımcı olarak ona borcumu ödemek istiyorum.

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