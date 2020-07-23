Adebayo ve Nunn, antrenmanlara geri döndüler!

Miami Heat oyuncuları Bam Adebayo ve Kendrick Nunn'ın, pozitif çıkan KOVID-19 testlerini takiben gerçekleşen karantinalarını tamamladıktan sonra, Heat antrenmanlarına geri döndükleri bildirildi.



Adebayo çoğunlukla asemptomatik olduğunu söylerken, Nunn soğuk algınlığına benzer semptomları olduğunu bildirdi.



Koç Erik Spoelstra, ikilinin Heat'in bir sonraki hazırlık maçında oynayabileceğini ve normal sezon maçları için zamanında hazır olabileceğini söyledi:



"Yeterince uzun süre dışarıda kalmış gibi hissediyorlar. Bu yüzden beni görmezden gelerek sahaya atladılar. Ama herkesin sahada olması harikaydı. Ve pratikte, çocuklar 10 antrenmandan sonra, ve bu bizim 11'incimiz, bu iki adamdan bu tür enerji ve ruh görmek için mükemmel bir zamandı."



