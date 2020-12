Adebayo: "Tarihin en iyi beş uzunundan biri olmak istiyorum"

Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, 'basketbolu değiştirmekle' hatırlanmak istediğini söyledi.



Adebayo, muhabirlerle yaptığı video konferans görüşmesi sırasında, sahanın her iki ucundaki çok yönlülüğüyle oyunu değiştirmek istediğini söyleyerek, basketboldaki hedeflerini tartıştı:



"Kesinlikle, kariyerimin sona erdiği dönemde, birileri tarihin en iyi beş pivot veya uzun forvetinden bahsettiğinde, adımın o tartışmalarda bulunmasını istiyorum. Böyle hatırlanmak istiyorum. Basketbolu değiştirmeye devam etmek istiyorum.



Bu, oyunuma gösterilen saygıyı belirtecektir. Basketbolu değiştirmeye uğraştığımı hissediyorum; bir pivot olarak, sahanın her iki tarafında da oynayabilmek ve elimden geldiğince iyi şekilde pas dağıtabilmek, bir takımda fark yaratan bir şeydir, özellikle de pivot pozisyonunda. Yani bu her seviyede saygı demek."



"TAKIMDAKİ LAKABIM, 'TAVANSIZ'"



Ölü sezonda 5 yıllık maksimum uzatma kontratı imzalayan 23 yaşındaki oyuncu, Heat ile şampiyonluk kazanmanın sorumluluğunu hissettiğini de sözlerine ekledi:



"Organizasyondaki lakabım, 'Tavansız'. Bu da size oyunumun ne noktada olmasını istediğime dair bir fikir veriyordur. Tavanım olmasın istiyorum ve olabileceğim en iyi oyuncu olarak, bu şehre bir şampiyonluk kazandırmayı arzuluyorum.



Bir organizasyonun benim 163, muhtemelen 200 milyon değerinde olduğuma inandığını görünce, böyle düşünmüştüm. Yani onu bu şekilde değerlendirdiğinizde, sorumluluk gerçekten devreye giriyor ve sizi çok etkiliyor. Artık nasıl kazanabileceğimizi, bu seviyeye nasıl ulaşabileceğimizi, o kupayı nerede yükseltebileceğimizi çözmenin zamanı geldi. Benim hedefim bu. Sahip olduğum sorumluluk bu ve bunu bir şekilde çözeceğim."