Miami Heat pivotu Bam Adebayo, son iki sezonun Yılın Savunmacısı ödülünü kendisinin kazanmayı hak ettiğini söyledi.



Lig genelinde savunma anlamında hak ettiği saygıyı görmediğini iddia eden Adebayo, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda düşüncelerini şu diyalogta aktardı:



Rooks: "NBA'deki en iyi savunma oyuncusu olduğunu söylemiştin. Argümanını sun."



Adebayo: "1'den 5'e kadar tüm pozisyonları savunabiliyorum. Bunu yapabilen çok fazla kişi yok: ben varım, Draymond var, Giannis var. Başka kim var?"



Rooks: "Geçen sene Marcus Smart kazanmıştı. Ondan bir yıl önce Rudy kazanmıştı."



Adebayo: "Evet ama Rudy yapamaz mesela."



Rooks: "Rudy yapamaz mı diyorsun?"



Adebayo: "Yok."



Rooks: "'Son iki yılda o ödülü ben kazanmalıydım' demiştin."



Adebayo: "%100."



Rooks: "Neden Rudy ve Marcus yerine senin kazanman gerektiğini düşünüyorsun?"



Adebayo: "Bunu playofflarda da oyununuza yansıtmanız lazım. Ve bence Rudy playofflarda bunu yapamamıştı. Ve Marcus Smart ise 1'den 4'e kadar pozisyonları savunabiliyor."



Adebayo, mevzubahis ödül için yapılan oylamaları her iki sezonda da dördüncü sırada tamamlamıştı.





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