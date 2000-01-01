Adebayo iyimser: "Heat ile şampiyonluk için hala yarışabiliriz"

Miami Heat All-Star'ı Bam Adebayo, sezon devam ederse Heat'in şampiyonluk için yarıştığını görebildiğini söyledi.



Miami, koronavirüs salgını sonrası NBA'in askıya alınmasından önce, NBA şampiyonluğuna koşmak için, Doğu Konferansı'nda iyi bir pozisyondaydı. Ancak Adebayo, askıya alınma olmasına rağmen hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyor.



Adebayo için bu şampiyonluk, hala ulaşılabilir. Hatta, Heat'in şampiyonluk için meşru bir şansı olduğuna bile inanıyor, bu yüzden NBA'in 2019-20 sezonuna devam edeceği konusunda da iyimser kalıyor:



"Ben daha büyük resme bakıyorum; şampiyonluk istiyorum. İnsanların yapamayacağımızı söyledikleri bir şey yapıp, ses çıkarabileceğimizi hissediyorum."



Miami, NBA'in ligdeki operasyonlarını 12 Mart'ta askıya alması öncesi, Doğu'da dördüncü olarak 41-24'lük bir dereceye sahipti. Takımın yıldızı Jimmy Butler'ın arkasında, Heat şaşırtıcı derecede derin bir takımdı. Ayrıca, ikinci yıl oyuncusu Duncan Robinson ile birlikte çaylaklar Kendrick Nunn ve Tyler Herro'dan beklenmedik katkılar da alıyorlardı.



