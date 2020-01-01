Adebayo: "2020-21'de yorgunluktan bitap düşmüştük"

Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, takımının hayal kırıklığı yaratan 2020-21 sezonunun "yorgunluktan" kaynaklandığını söyledi.



Miami, 2019-20 sezonunda NBA Finallerine unutulmaz bir yolculuk yaptıktan sonra, birçok kişi 2020-21 öncesi takım için büyük umutlar beslemişti.



Ancak Heat'in yılı planlandığı gibi gitmemişti ve ekip, 2021 playofflarının ilk turunda Milwaukee Bucks'a dört maçta elenmişti.



The Athletic'ten Joe Vardon ile konuşan Adebayo, bu hayal kırıklığı sezon hakkında düşüncelerini sunarak, Heat'in yorgunluktan dolayı "bitap düştüğünü" açıkladı:



"Biz daha çözüm odaklı bir takımız ve bir şeyi neden yapamadığımıza dair mazeret üretmek yerine, nasıl yapılacağını bulmaya çalışırız. Ama sezondan sonra geriye dönüp baktığımızda, 'Yok, bitap düşmüşüz' diyorduk."



KOVID-19'un sezon üzerindeki etkisi nedeniyle Miami'nin 2020 NBA Finalleri serüveni, Ekim 2020'de sona ermiş ve 2020-21 sezonu kısa bir süre sonra, Aralık ayında başlamıştı.



