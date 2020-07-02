AdColony, Türkiye'de mobil oyun araştırması verilerini yayınladı

Mobil oyun endüstrisi 2020'de daha da hızlanarak önlenemez bir şekilde büyümeye ve yükselmeye devam ediyor. Özellikle pandemi dönemiyle sosyalleşme denildiğinde akla ilk gelenlerden olan oyunlar sadece hızlı tüketim olmaktan çıkarak kitlesel çevrimiçi toplulukların buluşma ortamı olarak karşımıza çıkıyor. Oyunların ev, iş yeri veya dış mekanlar gibi sosyallşetiğimiz mekanlardan artık bir farkı kalmadığını söylemek kesinlikle yanlış olmaz.AdColony özellikle bu alanda hem mobil oyuncuların kimler olduğunu hem de tercihlerini ve alışkanlıklarını daha iyi anlamak için bağımsız araştırma şirketi Global Web Index ile bir rapor yayınladı. Raporda Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya 21 ülkede mobil oyuncuların demografik yapılarını, favori oyun türlerini, online aktivite tercihlerini, kişisel ilgi alanlarını, ikinci ekran tercihlerini ve farklı medya kanallarında günlük geçirdikleri süreler yer alıyor. Rapor aynı zamanda Türkiye'de ki mobil oyuncularla ilgili çarpıcı ve ilgi çekici dataları gözler önüne seriyor.Sanıldığı gibi yalnızca gençler mobil oyun oynamıyor. Türkiye'deki yetişkinlerin %79'u mobil oynadığını belirtiyor. Bu yetişkinlerin %81,7'si kadın, % 76,5 'i erkek. Güncel datalar aynı zamanda Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarının %84'ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor. Her alanda olduğu gibi mobil oyunların da türleri arasında tercihler değişiyor. Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü %49,2 ile Aksiyon-Macera oyunları olurken, %46,2 ile Puzzle ve %45,7 ile Yarış oyunları takip ediyor.Mobil oyuncuların kişisel ilgi alanlarına bakıldığında ise filmler ve müzik %81,7 ve %72,8 ile ön plana çıkıyor. Teknoloji ve yemek & içecek ise %70,5 ve %70,1 ile takip ediyor. Özellikle televizyonun artık ikinci ekran olarak adlandırıldığı bu günlerde mobil oyuncuların %60,6 sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.AdColony EMEA & LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer " Türkiye'deki mobil oyuncular bir günde mobil cihazlarında 4 saatten fazla zaman geçiriyor. Bu sürenin Rusya'da 3,5, İspanya'da bu 2.5, Almanya'da ise 2 saat olması Türkiye'nin potansiyelini kanıtlar nitelikte. Türkiye'deki mobil oyuncuların %30'undan fazlası cep telefonlarında günde 5 saatten daha fazla vakit geçiriyor. Durum böyle olunca markalar ve reklam verenler için de mobil uygulamalar yeni bir mecra olarak daha çok öne çıkıyor."Araştırmanın tamamını bu linkten inceleyebilirsiniz: