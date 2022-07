Adasokağı'nın oyuncuları, milli formayla da başarı istiyor!

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü'nün 16 yaşındaki 5 sporcusu, 16 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.



İlkokul yıllarında öğretmenleri sayesinde hentbolla tanışan dezavantajlı mahallenin çocukları, 2014'de kurulan kulüpleriyle bölgesel ligde mücadele etti. Mücadeleleriyle Süper Lig'e kadar yükselen takımda yer alan oyuncular, başarılarıyla ay yıldızlı forma gururunu da yaşıyor.



Süper Lig'in en genç kadrosuna sahip kulübün 16 yaşındaki oyuncusu arasındaki Nisa Şeyirt, Ela Hüzmeli, Nil Beren Tanrıseven, Buket Seven, Sudenaz Kıyga, 16 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı'na davet edildi. Ay yıldızlı formayla antrenmanlarına başlayan genç oyuncular, yeni başarılara imza atmak için mücadelelerini sürdürüyor.



16 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Nil Beren Tanrıseven, AA muhabirine, milli takımda yer almanın rüya gibi olduğunu söyledi.



Hentbola o dönem okullarına atanan beden eğitim ve spor öğretmeni Nesimi Dağdoğan'ın yönlendirmesiyle başladığını anlatan Nil, zor süreçlerden geçerek bugünlere geldiklerini belirtti.



Şu an takımıyla Süper Lig'de oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Nil, kendisi için ikinci bir gururun da milli takıma davet edilmek olduğunu dile getirdi.



Nil, milli takımla antrenmanlarını sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:



"İlk başladığım zamanlarda bunu hayal edemezdim. İşler ciddiye binince kamplara çağırıldım ve şu an milli takımdayım. Devamının geleceğine inanıyorum. Milli takım için ilk sahaya çıktığımda çok gururlu ve heyecanlıydım. Kalbim çok hızlı atıyordu. Sadece ben de değil, herkeste bir heyecan vardı. Gelecek hedeflerim arasında bir üst kategori olan 18 Yaş Altı Milli Takımı ve tabii ki Türkiye'deki her sporcunun ilk hedefi olan A Milli Takım var."



Milli hentbolcu Buket Seven de öğretmenin yönlendirmesiyle başladığı hentbolda çok iyi yerlere geldiğini anlattı.



Önüne yeni hedefler koyarak hentbolda çok daha iyi yerlere geleceğini ifade eden Buket, "Burada yer almak, arkadaşlarımızla beraber antrenman yapmak çok güzel bir duygu. Takımımızda 2006 doğumlular olarak zaten beş kişiydik ve şu an da hepimiz buradayız. Bu bence inanılmaz bir şey. Herkesin burada olması güzel. Hepimiz çok gururluyuz." dedi.



16 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı başantrenörü Serkan İnci, milli takım kampında, Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübünden 5 sporcunun bulunduğunu söyledi. Gençleri kazanmak için kurulan Adasokağı Spor Kulübünün güzel bir hikayesi olduğunu anlatan İnci, şunları kaydetti:



"Adasokağı, ciddi bir ekip çalışmasıyla uzun vadede hedefler koyan bir takım oldu. Çok güzel bir hikayesi var, biz de takip ediyoruz. Kulübün 5 sporcusu şu anda bizimle beraber. Amaçlarının uzun vadede başarıdan ziyade gençleri kazanmak olduğunu biliyorum. Bu bizi mutlu ediyor. Hentbola hizmet eden, en alt ligden Süper Lig'e kadar emekle çalışıp bunun karşılığında Süper Lig'de bu genç çocukları oynatan bir il, kulüp olduğu için mutluyuz."





