Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu
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27 Ocak 2021 14:36
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün Yunus Murat Ceylan ile yolların ayrıldığı anımsatılarak, "2019-2020 sezonunda kulübümüzde sportif direktör olarak görev yapan Emrah Bayraktar yeni teknik direktörümüz olarak göreve başlayacaktır. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adanaspor, ligde 21 puanla 11. sırada bulunuyor.



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