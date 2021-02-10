Adanaspor'un hedefi 4-5 galibiyet

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, bu sezon küme düşme hattından uzak olmak için ligde kalan 14 karşılaşmanın en az 4 veya 5'inden galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyledi.



Bayraktar, geçen hafta Ankara Keçiörengücü maçından penaltıdan yedikleri golle mağlup ayrıldıkları için üzüldüklerini ifade etti.



Ankara deplasmanına puan hedefiyle gittiklerini aktaran Bayraktar, "Berabere kalabilseydik, derbi öncesi bize biraz moral olabilirdi ve ligde bize bir puan olarak dönmüş olacaktı." diye konuştu.



Bayraktar, genç oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu belirterek, "Birçok genç oyuncumuzun profesyonel maçı yok. Zaman zaman antrenmanları haftanın 3 gününe bölüyorum. Onları yavaş yavaş profesyonel ortama hazırlayabilmek için. Bu seneyle ilgili en büyük hedefimiz ligde kendimizi olabildiğince güvenli noktaya taşımak. Daha sonra, yetiştirdiğimiz genç oyuncuların bazılarına forma şansı vererek önümüzdeki sene oynar oyuncu haline getirebilmek, onları takıma kazandırabilmek. Bu senenin en mantıklı ve akılcı hedefi bizim adımıza bu." ifadelerini kullandı.



"Kendimizi güvenli bölgeye taşımak için minimum 4-5 maç kazanmamız gerekiyor"



Emrah Bayraktar, lig sonuna kadar mücadele etmeyi bırakmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Lig ortalamalarını düşünürsek, kendimizi güvenli bölgeye taşımak için minimum 4-5 maç kazanmamız gerekiyor. Ligin ilk yarısında 17 maçta 18 puan topladık. Ayrıca Menemenspor maçında kural hatası nedeniyle 3 puan bize geldi. Devre arasında bütün rakiplerimiz güçlendi. Ankaraspor ilk yarı genç bir takımla oynadı, ikinci yarı aynı Ankaraspor değil. Beypiliç Boluspor ve Akhisarspor aynı değil. Yani bizim puan aldığımız rakipler ilk yarıdaki gibi değil. Ligi böyle de okumak gerekiyor. Ligin ikinci yarıları hep daha zor geçmiştir. Sahaya çıkıp ligdeki sıralaması ne olursa olsun bir takımın canını sıkabilecek kabiliyetteyiz."



Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ancak "2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılması" kararıyla lige devam eden turuncu-beyazlılar, bu sezon 24 puanla 11. sırada bulunuyor.



Adanaspor, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Adana Demirspor'la karşılaşacak.



