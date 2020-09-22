Adanaspor'da yeni teknik direktör belli oldu

Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Yunus Murat Ceylan getirildi.

Haber; AA
Adanaspor'da yeni teknik direktör belli oldu
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22 Eylül 2020 01:24
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un, teknik direktörlüğüne Yunus Murat Ceylan getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih Akyel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yunus Murat Ceylan'ın getirildiği belirtildi.

Açıklamada yeni teknik direktör Ceylan'ın bir dönem Adanaspor'da forma giydiği de bildirildi.



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