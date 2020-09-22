Adanaspor'da yeni teknik direktör belli oldu

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un, teknik direktörlüğüne Yunus Murat Ceylan getirildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih Akyel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yunus Murat Ceylan'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada yeni teknik direktör Ceylan'ın bir dönem Adanaspor'da forma giydiği de bildirildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih Akyel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yunus Murat Ceylan'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada yeni teknik direktör Ceylan'ın bir dönem Adanaspor'da forma giydiği de bildirildi.