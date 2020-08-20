Adanaspor'da yeni sportif direktör belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Adanaspor'da yeni sportif direktör belli oldu
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20 Ağustos 2020 13:14
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlılarda sportif direktörlük görevinin Hacıbektaşoğlu'na verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, turuncu-beyazlı ekibimizin yeni sportif direktörü oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

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